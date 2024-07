Grave incidente a Varano de'Melegari, in strada Boccolo. Poco prima delle 15:00 di lunedì, 22 luglio, per cause ancora in corso d'accertamento, un'auto e una moto si sono scontrate. Ha avuto la peggio il centauro, trasportato in condizioni gravissime al Pronto Soccorso di Parma dai sanitari del 118.