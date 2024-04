Un grave incidente è avvenuto nella serata di Pasqua, attorno alle 20:30 in zona Borghetto lungo via Colorno. per cause ancora in corso d'accertamento un'auto, con a bordo tre persone, ha finito la sua corsa in un fossato. Necessari i soccorsi e l'intervento dei sanitari del 118, che hanno provveduto a trasportare i feriti al Pronto Soccorso. Due di loro hanno riportato ferite di media gravità.