Via Emilia est, centra con lo scooter un'auto in sosta: è ubriaco e viene denunciato

Centra un'auto in sosta a bordo di uno scooter e si becca una denuncia dopo essere risultato positivo all'alcol test. E' successo stanotte, 13 maggio, intorno alle 2 in via Emilia est. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della squadra Volanti.

I fatti: il passeggero in sella allo scooter è stato trasportato al pronto soccorso per alcune abrasioni, mentre il conducente tramite l'ausilio dei carabinieri intervenuti sul posto è risultato positivo all'alcol test e quindi denucniato. Lo scooter è stato sequestrato. L'auto colpita è stata danneggiata.