Incidente in via Emilia Est. Nel pomeriggio di giovedì, 23 maggio, alle 15:45, un ciclista è stato colpito da un'auto ed è finito rovinosamente sull'asfalto. Nell'impatto, l'uomo a bordo della sua bici ha riportato ferite di media gravità ed è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma, dove dovrà rimanere in osservazione.