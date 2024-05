Via Emilia Est, un camion si ribalta e perde il suo carico

Poco dopo le 15:30, in via Emilia Est, in zona ex Dadaumpa, un camion si è ribaltato. Non si conoscono ancora le cause che hanno portato all'incidente, sono in corso le verifiche del caso da parte della Polizia Locale. Ma il mezzo pesante ha causato una congestione del traffico avendo perso il suo carico. Trasportava prodotti di cosmesi e, assieme a quelli, si sono riversati diversi litri di carburante sull'asfalto. Code e traffico in tilt per diverso tempo all'altezza della rotonda che collega via Emilia Est con la tangenziale. Nessun ferito, ma tanto spavento.