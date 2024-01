Paura in via Emilio Lepido, motociclista cade sull'asfalto nella notte: grave al Maggiore

Momenti di paura nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 gennaio in via Emilio Lepido a Parma. Per cause in corso di accertamento un motociclista ha perso il controllo della motocicletta sulla quale stava viaggiando ed è caduto rovinosamente sull'asfalto. Era circa l'una e mezza quando è scattato l'allarme, dato dagli automobilisti che sono passati poco dopo. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure all'uomo per poi trasportarlo al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. In conseguenza della caduta ha riportato traumi in varie parti del corpo. Le sue condizioni di salute sono giudicate gravi. L'incidente non ha coinvolto altri veicoli.