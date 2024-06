Via La Spezia, frontale tra auto e moto: un ferito al Pronto Soccorso

Incidente in via La Spezia, sulla Ss 62. Intorno alle 15:15, per cause in corso di accertamento da parte degli inquirenti, un'auto e una moto sono venute a contatto. L'impatto frontale ha di fatto sbalzato il centauro sull'asfalto. Mentre l'autista dell'auto se l'è cavata con ferite lievi, il motociclista ha riportato ferite giudicate mediamente gravi ed è stato trasportato al Pronto Soccorso di Parma, dove è rimasto sotto sorveglianza medica.