Via Langhirano, scontro auto-bici: un ferito ricoverato in ospedale

Incidente oggi pomeriggio a Fontanini (via Langhirano), dove si sono scontrate un'auto e una bici. Una persona, l'uomo in sella alla bicicletta, è rimasta ferita ed è stata portata al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore con ferite di media gravità.

Secondo una prima sommaria ricostruzione dei fatti, per cause in corso di accertamento l'auto e la bicicletta sono venute a contatto all'incrocio tra via Langhirano e strada Due Castagne. Sul posto la polizia locale e l'ambulanza.