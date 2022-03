Via Manzoni, auto si schianta contro un palo: 42enne in ospedale

E' rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato poi estratto dai vigili del fuoco. Un 42enne, che era alla guida di un'auto che si è schiantata contro un palo in via Manzoni a Parma (all'angolo con via Campioni) è ricoverato all'Ospedale Maggiore di Parma con ferite di media gravità. L'incidente è avvenuto alle ore 13 di oggi, lunedì 7 marzo. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 che hanno soccorso il conducente e lo hanno poi trasporato al pronto soccorso dell'ospedale, sono intervenuti anche gli operatori del 115. Dopo qualche minuto di lavoro sono riusciti a far uscire il conducente ferito dall'abitacolo. Secondo le prime informazioni non sarebbero coinvolti altri veicoli.