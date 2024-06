San Secondo, scontro tra auto e moto: un ferito

Nel primo pomeriggio di sabato 8 giugno si è verificato un grave incidente stradale in via Matteotti a San Secondo Parmense. Per cause in corso di accertamento un'auto e una moto si sono scontrate violentemente. Ad avere la peggio il conducente della moto, che è caduto rovinosamente sull'asfalto, procurandosi alcuni traumi e ferite in varie parti del corpo. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche la polizia locale: gli agenti hanno effettuato i rilievi previsti per legge. ll motociclista è stato trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma in condizioni di media gravità.

IN AGGIORNAMENTO