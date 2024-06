Brutto incidente in via Po, poco dopo le 14. Uno scooter e un'auto sono venuti a contatto. Non è chiara la dinamica, ma ad avere la peggio dopo lo scontro è stato il centauro, sbalzato a terra nell'impatto e costretto a ricorrere alle cure mediche. Sul posto l'ambulanza del 118 ha prestato i primi soccorsi all'uomo, trasportato in ospedale con ferite giudicate mediamente gravi.