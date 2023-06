Brutto incidente in via San Michele, a Parma. Poco dopo le 13 l'ambulanza del 118 è intervenuta in seguito a uno scontro tra un'auto e una bicicletta. Ha avuto la peggio il ciclista, che in seguito all'impatto ha riportato ferite serie. È ricoverato al Pronto Soccorso in gravi condizioni.

In aggiornamento