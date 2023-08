Via Spezia, auto si ribalta dopo lo scontro con un camion: chiusa la tangenziale

La Polizia Locale informa che, dopo un incidente in tangenziale sud, le uscite 12 (su via Spezia) e 11 (verso Reggio Emilia) resteranno chiuse fino allo smaltimento delle lunghe code createsi in seguito all'impatto. Intorno alle 17, un'auto e un camion si sono scontrate in via Spezia. Sul posto, oltre alla Polizia Locale, erano presenti gli operatori del 118, un'ambulanza e i vigili del fuoco che hanno estratto il conducente dell’auto capovolta. Lievi le ferite, necessario il trasporto al Pronto Soccorso per accertamenti.