Via Traversetolo, bici travolta da una moto: un ferito in Rianimazione

Brutto incidente in via Traversetolo, all'angolo con via Pizzetti verso Marore. Poco prima delle 17, una moto ha urtato un pedone sbalzandolo sull'asfalto. Non è ancora chiara la dinamica, l'ambulanza del 118 è sul posto per prestare i primi soccorsi all'uomo travolto che ha riportato ferite molto gravi. Tanto che sarebbe stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. Toccherà agli inquirenti stabilire la dinamica.

IN AGGIORNAMENTO