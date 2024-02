Via Zarotto, ragazza investita da un'auto sulle strisce pedonali: ricoverata in ospedale

Grave incidente stradale nella mattinata di lunedì 19 febbraio nei pressi della rotonda tra via Zarotto e via Emilia Est. Secondo le prime informazioni verso le ore 7.20 una ragazza sarebbe stata investita da un'auto mentre stava attraversando la strada in corrispondenza delle strisce pedonali. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, chiamati dai passanti che si trovavano in zona. La giovane, dopo essere stata medicata sul posto, è stata trasportata al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. In un primo momento le condizioni della persona ferita sembravano critiche. Fortunatamente la ragazza sta bene, le sue condizioni di salute sono di media gravità.