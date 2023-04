Pedone investito da un'auto in viale Berenini: ricoverato in ospedale

Grave incidente stradale nella mattinata di mercoledì 19 aprile lungo viale Berenini a Parma. Un pedone è stato investito da un'auto mentre si trovava lungo la carreggiata. Erano da poco passare le ore 10 quando, per cause in corso di accertamento, una persona è stata urtata dal veicolo. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con l'ambulanza e l'automedica. Le condizioni del ferito sono di media gravità: dopo le prime cure sul posto è stato trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi previsti per legge.

IN AGGIORNAMENTO