Viale Tanara, scontro tra auto e bici

Nel primo pomeriggio di lunedì 29 aprile si è verificato un incidente stradale in viale Tanara a Parma, in corrispondenza con viale Fratti. Un'auto e una bicicletta si sono scontrate, per cause in corso di accertamento. Secondo le prime informazioni il ciclista sarebbe rimasto ferito con traumi di media gravità, in varie parti del corpo. L'allarme è scattato verso le ore 15.30: sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con le ambulanze. Dopo le prime cure il conducente del mezzo a due ruote è stato trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Non è in pericolo di vita. Sul posto anche gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi previsti per legge ed hanno gestito il traffico in zona.