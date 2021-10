Vicofertile, auto si ribalta dopo un frontale con un furgone: due feriti

Un incidente spettacolare che, per fortuna, non ha provocato feriti gravi. Nella mattinata di oggi, martedì 5 ottobre, un'auto e un furgone - che si trovavano in località Vicofertile all'altezza dell'incrocio Mulino Figna - già teatro in passato di altri incidenti gravi - si sono scontrate frontalmente, per cause in corso di accertamento. L'auto, dopo l'impatto con il furgone, si è ribaltata. Sul posto sono arrivati, oltre ai soccorritori del 118, anche i vigili del fuoco che hanno lavorato per far uscire le persone all'interno dell'auto. Fortunatamente hanno riportato solo ferite lievi. Sul posto anche la polizia locale, che ha effettuato i rilievi previsti per legge ed ha gestito il traffico.

