Tragico incidente mortale nella serata di ieri, domenica 27 marzo, lungo la strada provinciale per Varano de' Melegari, in località Lido, nei pressi della strada per Rubbiano. Un 60enne è morto in seguito alle ferite riportate. Due auto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate violentemente. Per il conducente della Jeep non c'è stato nulla da fare.