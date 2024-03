Incidente sul lavoro a Sivizzano: si ribalta con il trattore e finisce in ospedale

Incidente a Sivizzano di Traversetolo, dove poco dopo le 14 si è ribaltato un trattore. Per cause ancora in corso di accertamento, l'autista del mezzo articolato ha perso il controllo ed è finito fuori strada. Sul posto, in strada dei Groppi, sono arrivati tempestivamente i soccorsi del 118 che hanno trasportato l'uomo al Pronto Soccorso del Maggiore con ferite di media gravità.