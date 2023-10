Incidente sul lavoro in Autocisa, un operaio di 33 anni in Rianimazione

Incidente sul lavoro, in Autocisa in direzione Parma. Un operio di 33 anni, originario della Toscano, è rimasto gravemente ferito e si trova adesso nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Parma. È stato urtato da un mezzo pesante mentre effettuava le manovre di pre segnalamento di un cantiere. Durante le operazioni di manovra è stato agganciato con la parte inferiore del semi rimorchio che lo ha scaraventato contro il guardrail. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Vari i tentativi di rianimarlo, è stato effettuato il massaggio cardiaco sul posto, prima della corsa in Ospedale dove lotta per la vita.