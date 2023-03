Incidente sul lavoro in strada Martinella stamattina, 27 marzo, intorno alle 8.30. Per cause in corso di accertamento un lavoratore sarebbe rimasto ferito.

Secondo le prime sommarie informazioni, le ferite sarebbero di media gravità e il lavoratore non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

IN AGGIORNAMENTO