Incidente sul lavoro: operaio cade da un ponteggio

Ennesimo incidente sul lavoro nel Parmense, questa volta senza tragiche conseguenze. Questa mattina, poco dopo le 11, un operaio ha perso l'equilibrio ed è caduto da un ponteggio in via Rustici, riportando ferite di media gravità. Necessario l'intervento degli operatori del 118 che, con un'ambulanza, hanno raggiunto il posto prestando le prime cure all'operaio, rimasto sempre cosciente durante il trasporto in Pronto Soccorso, dove si trova ricoverato.