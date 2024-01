Incidente sul lavoro, operaio rischia l’amputazione della mano e dell’avambraccio

Incidente sul lavoro in un'azienda nel parmense. Un operaio di origine moldava, che stava lavorando alla linea di produzione come responsabile di linea dell'Emiliana Gourmet, è rimasto incastrato in un macchinario. Probabilmente, a causa di questo, subirà l'amputazione dell'avambraccio e della mano. È stato trasportato nell'area codice rosso all'Ospedale di Parma. I Carabinieri di Parma sul posto per chiarire la dinamica.