Incidente sull'A15, muore un ragazzo

Per cause ancora in corso di accertamento, uno scooter è finito a terra, al centro della carreggiata, mentre un'auto in transito ha investito il conducente del mezzo a due ruote, morto sul colpo

In un brutto incidente sull'Autocisa, un ragazzo in sella ad uno scooter ha perso la vita lungo il tratto della A15, dopo il casello di Borgotaro. Ancora da accertare le cause che hanno provocato l'incidente: lo scooter è finito per terra, mentre un'auto in transito ha investito il ragazzo, morto sul colpo. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno estratto il corpo dall'auto, mentre gli operatori del 118 arrivati sul posto hanno costatato il decesso. E' successo poco prima delle 4, su un tratto di strada che purtroppo fa ancora parlare di sè.