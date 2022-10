Incidente sull'Autocisa, motociclista grave al Maggiore

Ancora un incidente in questo fine settimana che ha segnato profondamente la provincia di Parma. Si è verificato intorno alle 11, all'altezza di Berceto sull'Autocisa, un tratto che non è nuovo a questo tipo di episodi. Un motociclista è caduto, per cause ancora in corso d'accertamento, al km 53 in direzione Nord. Pronti i soccorsi del 118, attivati in pochissimo tempo. Il motociclista è ricoverato con ferite gravi al Maggiore di Parma.