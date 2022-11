Tamponamento a catena in tangenziale: code di 3 chilometri e disagi al traffico

Tamponamento a catena tra più veicoli nella mattinata di oggi, martedì 15 novembre, verso le ore 8 lungo la tangenziale Sud in direzione Piacenza. Per cause in corso di accertamento alcune auto sono state coinvolte nello scontro, che non avrebbe provocato feriti gravi. Sul posto il personale sanitario del 118 e la polizia stradale. L'ambulanza ha soccorso alcuni feriti lievi mentre gli agenti hanno effettuato i rilievi previsti per legge e gestito il traffico in zona. In conseguenza dell'incidente si sono formati circa tre chilometri di coda tra le uscite di via Traversetolo e di via Montanara in direzione Fidenza.