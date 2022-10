Tragedia a Tornolo, inciampa in un ramo e batte la testa: muore 86enne

Tragedia a Tarsogno, frazione del comune di Tornolo, poco dopo le 9.30 della mattinata di oggi, mercoledì 5 ottobre. Secondo le prime informazioni un anziano di 86 anni, che si trovava all'interno di un parco, sarebbe caduto dopo essere inciampato in un grosso ramo, che si trovava sul terreno. In seguito alla caduto l'uomo avrebbe battuto violentemente la testa, provocandosi un grave trauma cranico. E' probabile che l'uomo abbia avuto anche un malore. Per l'anziano non c'è stato niente da fare: inutili i tentativi di rianimazione sul posto.

Sul posto le ambulanze di Berceto e di Borgotaro, oltre all'elisoccorso, partito in volo dall'Ospedale Maggiore di Parma. Nei primi momenti sembrava che l'uomo fosse stato colpito da un grosso ramo ma la dinamica dell'incidente è stata poi accertata dopo alcuni minuti.

IN AGGIORNAMENTO