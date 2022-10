Tragedia in via Guidotti, cade dal balcone del terzo piano: muore 76enne

Tragedia nella tarda mattinata di giovedì 27 ottobre in via Mario Colombi Guidotti, nella zona della Crocetta a Parma. Per cause in corso di accertamento un 76enne, che stava probabilmente effettuando alcuni lavori di pulizia, è caduto dal balcone del terzo piano della sua abitazione. Sul posto sono arrivati, in pochi istanti, i soccorritori del 118, che hanno tentato di rianimare il 76enne. Le ferite riportate erano troppo gravi e per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i poliziotti della Questura di Parma che stanno cercando di ricostruire l'episodio nel dettaglio per capire le cause dell'incidente. Secondo le prime informazioni l'uomo sarebbe scivolato accidentalmente dal balcone, proprio mentre era intento ad effettuare alcuni lavori.

IN AGGIORNAMENTO