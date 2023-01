Paura in via Edison, operaio di 19anni cade dalla scala: 30 giorni di prognosi per una frattura al bacino

Non è in pericolo di vita il 19enne operaio caduto da una scala alta circa due metri e mezzo, questa mattina, mentre stava riparando un allarme nei pressi di un'azienda in via Edison a Parma. L'incidente sul lavoro ha procurato al ragazzo la frattura del bacino. Inizialmente, vista la dinamica, c'era molta preoccupazione per la caduta. L'impatto con il suolo ha procurato all'operaio ferite e traumi in diversi parti del corpo. Il più grave al bacino appunto: 30 giorni di prognosi, il responso dell'Ospedale.

L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure all'operaio, per poi trasportarlo al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Sul posto anche i carabinieri e gli operatori della Medicina del Lavoro dell'Ausl di Parma per effettuare gli accertamenti previsti per legge.