Paura in via Edison, operaio 25enne cade da una scala alta due metri e mezzo: grave al Maggiore

Grave incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, giovedì 12 gennaio, in via Edison a Parma. Per cause in corso di accertamento un operaio di 25 anni è caduta da una scala, alta circa due metri e mezzo, mentre stava effettuando alcuni lavori: in conseguenza del violento impatto con il suolo il giovane avrebbe riportato ferite e traumi in diversi parti del corpo.

L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure all'operaio, per poi trasportarlo al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. L'incidente si è verificato nella zona di via Spezia. Sul posto anche i carabinieri e gli operatori della Medicina del Lavoro dell'Ausl di Parma per effettuare gli accertamenti previsti per legge.

IN AGGIORNAMENTO