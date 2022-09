Si schianta contro un albero in viale Vittoria, giovane trovato incosciente in auto: è gravissimo al Maggiore

Si sarebbe schiantato con la sua auto contro un albero il giovane trovato stanotte, solo e incosciente in viale Vittoria, poco lontano dalla rotonda di piazzale Santa Croce a Parma, davanti alla sala Bingo. Erano da poco passate le tre della notte tra sabato 17 e domenica 18 settembre quando è scattato l'allarme per la presenza di un ragazzo all'interno del veicolo. Sul posto sono arrivati in pochi istanti i soccorritori del 118 con ambulanza ed automedica, oltre ai carabinieri. Il giovane è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma.

Secondo le prime informazioni le sue condizioni di salute sarebbero particolarmente gravi. Dopo il trasporto in ospedale è stato infatti trasferito d'urgenza nel reparto di Rianimazione ed è sotto stretto controllo medico. I militari stanno portando avanti le indagini per cercare di ricostruire quanto successo: secondo i primi accertamenti il conducente si sarebbe schiantato con la sua auto contro un albero di viale Vittoria. Dopo l'impatto con la pianta sarebbe rimasto incosciente, fino all'arrivo dei soccorsi.

IN AGGIORNAMENTO