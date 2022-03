Vicomero, si schianta in auto contro un muretto: muore 22enne

Drammatico incidente stradale mortale nei pressi di Vicomero, in strada Baganzola a Parma. Poco prima delle ore 20 di martedì 15 marzo, un ragazzo di 22 anni, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua auto, un'Alfa Romeo Mito, finendo la sua corsa contro un muretto. Sul posto ambulanza e automatica del 118 e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona dell'incidente.

Per il ragazzo non c'è stato niente da fare: i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Secondo le prime informazioni l'auto avrebbe abbattuto il muretto e sarebbe stata ritrovata in un fossato a poca distanza dal luogo dello scontro.

Sul posto anche la polizia locale: gli agenti hanno effettuato i rilievi previsti per legge. Le cause dell'incidente, che non ha coinvolto altri veicoli, sono in corso di ricostruzione.

IN AGGIORNAMENTO