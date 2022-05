Incidenti sul lavoro: nel primo trimestre un infortunio mortale, nel 2021 sono 16 i morti

Un ennesimo grave incidente sul lavoro si è registrato nella giornata del 1 maggio, Festa dei lavoratori, alla Bormioli Rocco di Fidenza, dove tre operai di un'azienda esterna che stavano operando in una condotta del gas del sito industriale, a causa di una forte esplosione sono stati portati d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale Maggiore di Parma. A soli due giorni dalla giornata mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro (World Day for Safety and Health at Work), che ricorreva il 28 aprile, le segreterie provinciali di CGIL, CISL e UIL denunciano: "Non vi è fine a questa vera e propria piaga. Da gennaio a marzo 2022 sono stati quasi 2500 gli infortuni sul lavoro denunciati all’Inail, con un aumento del +26% rispetto allo stesso periodo del 2021 e purtroppo si è registrato nel primo trimestre di quest’anno già un infortunio mortale. In totale sulla nostra provincia nel 2021 ci sono stati 16 morti sul lavoro. È un fatto che la salute e sicurezza sul luogo di lavoro, che dovrebbero essere un diritto e una condizione intrinseca al lavoro stesso, finiscano per rappresentare un limite - quando non un ostacolo da rimuovere - in un contesto di forte destrutturazione delle filiere e di massimizzazione della produttività e del guadagno. Una condizione trasversale su tutto il nostro territorio, che riguarda ormai sia le aziende manifatturiere che i servizi, e che richiede - non bisogna mai smettere di ribadirlo - forti interventi sulla formazione e sulla cultura del lavoro".

Secondo i sindacati, "occorre migliorare le agibilità dei rappresentanti della sicurezza, investire sulla prevenzione, sulla formazione, sulla comunicazione, sulla crescita della cultura della sicurezza. E poi bisogna rafforzare vigilanza e controllo, è necessario assumere ispettori e medici del lavoro, investire sulla ricerca (incrementare il numero del personale degli enti preposti alla sorveglianza e al controllo), intervenire sul lavoro precario perché non sia sottoposto a ricatto, realizzare e dare forza ai rappresentanti alla sicurezza di sito in modo che possano intervenire sulla lunga catena degli appalti: tutte questioni non più rinviabili in un paese che sconta un ritardo inqualificabile. Chi lavora in appalto troppo spesso non è adeguatamente formato, perché i contratti nelle commesse rispondono alla logica del massimo ribasso e conseguentemente la sicurezza – concettualmente vista dalle imprese come un costo – è uno dei primi capitoli di “spesa” su cui intervenire e non investire. CGIL, CISL e UIL già lo scorso anno hanno più volte chiesto al Governo un intervento forte ed importante presentando la richiesta di definire un Patto per la Salute e la Sicurezza dei luoghi di lavoro che prevedesse da subito l’istituzione di una Cabina di Regia Permanente alla Presidenza del Consiglio tra Governo e Parti Sociali per monitorare, ma soprattutto agire insieme".