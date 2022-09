Incontro con i cittadini dopo gli atti di vandalismo nei campi sportivi di Via De Chirico

Nel quartiere San Lazzaro i campetti sportivi di Via De Chirico sono stati oggetto, dopo un progetto di riqualificazione frutto di un percorso partecipativo, di furti dei canestri dei campi basket e di atti intimidatori (messaggi minatori e spargimento di olio scivoloso sul campo da gioco) che non possono essere sottovalutati.

Il Comune di Parma in merito alla vicenda e in un'ottica di gestione delle conflittualità all'interno dei quartieri promuove un momento di confronto e di riflessione. Dopo i recenti vandalismi sarà organizzata un'assemblea pubblica aperta a tutti (utenti dei campi basket e residenti non utenti del basket) nel quartiere alla presenza dell'Assessora con delega alla Partecipazione Daria Jacopozzi, l'Assessore con delega allo Sport Marco Bosi e il Comandante della Polizia Locale Michele Cassano.

L'Appuntamento è previsto per mercoledì 21 settembre alle ore 18,30 nell’area di via De Chirico. L'obiettivo è quello di creare un confronto tra le parti partendo dalla definizione dei beni comuni, dal loro valore all'interno di una città che, come diceva Giorgio la Pira, è "un corpo vivente sempre in movimento di cui ognuno può sentirsi una cellula viva e, speriamo, sana e sanificatrice.”