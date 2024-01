Influenza, 10mila a letto con il virus: "Strutture sotto pressione"

Dal giorno di Natale al primo gennaio 1.550 persone hanno chiesto l'assistenza dei medici dell'Ospedale Maggiore per sindromi influenzali. Di questi, 904 si sono recati al Pronto Soccorso, gli altri presso il Centro di Assistenza e Urgenza (Cau). Sono oltre 10mila tra città e provincia gli ammalati colpiti dal contagio galoppante dell'influenza. Numeri da capogiro. Ma il picco è atteso più avanti: "Credo che sia previsto a cavallo della metà di gennaio, tra il 15-20 gennaio" spiega Sandra Rossi, direttore sanitario facente funzione e direttore del Dipartimento interaziendale provinciale di Emergenza-Urgenza e della struttura complessa 1° Anestesia e rianimazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.

"Siamo sotto pressione per il pieno del contagio influenzale - spiega in un'intervista a Radio Bruno -. Migliaia di parmigiani sono stati colpiti dai ceppi dell’influenza di tipo AH1N1 e H3N2 che stanno avendo una diffusione senza precedenti negli ultimi 15 anni. Stiamo ricevendo gente nel nostro Pronto Soccorso con sintomi influenzali, con polmoniti più o meno gravi che presentano un quadro di insufficienza respiratoria più o meno importante. Sono più esposti gli anziani e le persone fragili, ma tanta gente di media età è stata colpita da queste forme. I nostri reparti ospedalieri sono sotto pressione, così come le nostre terapie intensive perché abbiamo tante richieste per sistemi di ventilazione invasiva e che richiedono soccorso di questo tipo.

Stiamo potenziando il sistema di soccorso territoriale, dedicando dei posti del nostro ospedale alla cura di patologie mediche e stagionali come questi ceppi influenzali, ma abbiamo un sistema in forte tensione. Vorrei ringraziare gli operatori che, in questi momenti di festa, non hanno lesinato impegno e dedizione per la cura dei pazienti rinunciando a vivere momenti come questo con le proprie famiglie. La nostra regione è tra quelle più sotto pressione. In Emilia-Romagna la situazione è piuttosto critica ovunque, abbiamo tanti casi di influenza senza tanti precedenti. Preciso, però, che non siamo in una situazione catastrofica. Siamo in una situazione che vede un grande afflusso di pazienti con sindromi respiratorie, ma il nostro sistema reagisce bene ed è giusto informare i nostri cittadini. Devono essere sollecitati a portare avanti la campagna vaccinale, assumere comportamenti responsabili quali distanziamento sociale, per esempio. Indossare la mascherina e osservare le pratiche che abbiamo osservato anche in pandemia. Stiamo facendo di tutto per adattarci a questa situazione straordinaria".