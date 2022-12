Influenza e Covid, Pronto soccorso sotto assedio: "Fino a 120 accessi al giorno"

"Siamo in una piena esplosione epidemica". Le parole sono quelle del Commissario straordinario dell'Azienda Ausl di Parma, Massimo Fabi. L'occasione della consegna dei doni offerti da Fondazione Cariparma per i pazienti ricoverati nei reparti pediatrici del Maggiore con i rappresentanti delle Istituzioni, è stata utile per tracciare un quadro della situazione relativa alla pressione sul sistema ospedaliero di Parma dopo i tanti casi di influenza che si stanno registrando in questi giorni soprattutto per quanto riguarda i bambini. "Oramai viaggiamo dai 110 ai 120 accessi giornalieri al Pronto Ssccorso. Di notte arriviamo fino a 40-50 accesi presso il nostro Pronto Soccorso pediatrico. Quest’anno, come era da da aspettarsi, c'è stato un aumento. Vanno messi insieme non solamente le infezioni da Covid ma soprattutto un'ondata influenzale con il virus dell’influenza classica e tutti gli altri virus che intaccano le vie aeree superiori, oltre a bronchi e polmoni, Ci troviamo di fronte ad una situazione veramente di grossa pressione epidemica che sta interessando tutti gli ospedali a livello nazionale e pure quello di Parma - spiega Fabi -.Io devo fare un grandissimo ringraziamento a tutti gli operatori sanitari che lavorano nel Reparto di Emergenza-Urgenza e all’interno del Pronto Soccorso perché stanno vivendo una situazione veramente di grossa pressione lavorativa. Abbiamo preso provvedimenti riorganizzativi molto concreti su alcune aree dell'azienda Ospedaliero-Universitaria".

Poi: "Il nostro Pronto Soccorso pediatrico ha una capacità reattiva veramente straordinaria. C’è una capacità di gestire i flussi tra l’area dell’Emergenza del Pronto soccorso dell’Osservazione breve e la Degenza Ordinaria che è veramente encomiabile. Tutta la rete ospedaliera e territoriale sta facendo fronte a questa ondata e a questo impatto che era da attendersi nel momento in cui le le misure di prevenzione primaria relative al Covid si stanno allentando. Qui voglio fare un appello: invito la gente a vaccinarsi. Vaccinatevi, non solamente contro il COVID-19 ma anche contro il virus influenzale, portate sempre le mascherine. E' importante nei luoghi di assembramento mantenere questa questo dispositivo di protezione fondamentale. Lavatevi spesso le mani e occhio ai contatti interpersonali, soprattutto quando ci sono delle situazioni di assembramento. Sono le misure che abbiamo imparato a praticare bene durante la pandemia Covid ma valgono per la prevenzione di tutte le infezioni respiratorie".