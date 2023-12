Incidente sul lavoro lungo la linea dell'Alta Velocità: operaio 26enne schiacciato da un blocco di cemento armato

Grave incidente sul lavoro nella mattinata di mercoledì 6 dicembre, lungo il cantiere a fianco della tratta ferroviaria dell'Alta Velocità tra Parma e Piacenza. Un operaio di 26 anni, al lavoro con una squadra per alcuni interventi di fianco alla massicciata, è stato schiacciato da un pezzo di cemento armato che sarebbe scivolato all'improvviso. L'episodio è avvenuto tra Alseno e Fidenza.

Come riportato da IlPiacenza da una prima ricostruzione - ancora da accertare - la squadra di operai stava scaricando da un camion dei blocchi di cemento per le traverse dei binari utilizzando la benna di una ruspa quando, per cause da accettare, uno di questi blocchi si è sganciato finendo sulle gambe dell’operaio.

In soccorso dell’uomo sono intervenuti i sanitari con l’autoinfermieristica del 118 di Fiorenzuola, l’ambulanza della Pubblica Assistenza della Valdarda e l’elisoccorso decollato da Parma. Il ferito ha riportato alcuni traumi alle gambe: dopo aver ricevuto le prime cure sul posto e considerato il quadro clinico, per l’uomo è stato disposto il suo trasporto al pronto soccorso ortopedico dell’Ospedale di Piacenza. Per gli accertamenti sull’infortunio sul lavoro, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Fiorenzuola.