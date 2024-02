Insegue i carabinieri, poi prende a pugni l'auto e aizza contro di loro un rottweiler: 25 enne arrestato

Prima ha inseguito l'auto dei carabinieri lungo tutta via Trento a Parma poi, ad un certo punto, l'ha sorpassata con una manovra pericolosa. Quando i militari l'hanno fermato ha cercato di aggredirli e gli ha aizzato contro un rottweiler che aveva in auto. Tutto senza un perchè. Sabato sera di follia per un 25enne che è stato bloccato e poi arrestato verso la mezzanotte del 17 febbraio. Il giovane, dopo essere stato fermato, ha anche preso a pugni l'auto dei militari.

Una pattuglia della radiomobile della compagnia di Parma, in servizio nel quartiere San Leonardo, nel transitare in via Trento, con i dispositivi luminosi in funzione, è stata tallonata, a brevissima distanza, da un’utilitaria. Il conducente incollatosi all’auto dei carabinieri ha messo in atto un vero e proprio inseguimento nei confronti dell’auto di servizio fino a quando con una manovra pericolosa l’ha superata.

A questo punto le parti si sono invertire; i carabinieri hanno inseguito e bloccato l’auto, dopo poche centinaia di metri per procedere al controllo del conducente. Una volta sceso il 25enne ha subito inveito contro i militari pronunciando frasi offensive e oltraggiose, assumendo un atteggiamento particolarmente aggressivo che sfociava nel colpire con due pugni il cofano dell’auto di servizio, provocando evidenti ammaccature.

Nonostante gli sforzi messi in campo dai militari, che hanno cercato di contenere l’uomo e riportarlo alla calma, ed il 25enne, con una mossa fulminea, si è lanciato verso la propria autovettura con il chiaro intento di aprire la portiera lato guidatore e far scendere il proprio cane, un rottweiler, che nel frattempo aveva iniziato a ringhiare all’indirizzo dei carabinieri.

Il capo pattuglia intuendo le intenzioni dell’uomo, con uno scatto rapidissimo si è lanciato verso l’auto ed è riuscito a chiudere lo sportello impedendo al cane di uscire. Il 25enne è stato dichiarato in stato di arresto perché ritenuto responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale e, su disposizione del Pubblico Ministero, accompagnato presso la propria residenza in regime di detenzione domiciliare, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.