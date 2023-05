Insegue il ladro che prima lo aggredisce con spinte e sputi, poi fugge con la bici rubata nel condominio: arrestato dai carabinieri dopo una colluttazione

A finire in manette per rapina è stato un 25enne rumeno, in Italia senza fissa dimora e con diversi precedenti di polizia. La segnalazione è giunta alla centrale operativa nel primo pomeriggio di ieri, primo maggio, intorno alle 15, da parte di un 43enne che ha sorpreso, all’interno di un’area condominiale di via Fratti, il giovane mentre si allontanava con la sua bicicletta. La vittima raggiunto il cortile per impedire il furto, è stato aggredito con spinte e sputi dal 25enne che, riuscito a far desistere il proprietario si è nuovamente impadronito del mezzo e uscito dal cancello, ormai sicuro di essere riuscito a scappare, ha trovato la pattuglia che lo ha bloccato dopo una breve colluttazione. Nello zaino dell'uomo sono stati rinvenuti e sequestrati vari attrezzi atti allo scasso.

Condotto in caserma è stato arresto per rapina e denunciato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e possesso di chiavi alterate o grimaldelli.