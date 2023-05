Inseguimento a folle velocità tra Busseto e Fidenza, scappa dai carabinieri con l'auto rubata: alla fine si schianta contro un muretto

Stava viaggiando a Busseto a bordo di un'Audi rubata nella notte tra sabato 13 e domenica 14 maggio. Quando i carabinieri lo hanno intercettato ha accelerato e ha cercato di scappare. Ne è nato un inseguimento che è terminato nella zona del sottopasso della tangenziale in località San Faustino. L'auto si è schiantata contro un muretto di cemento: il conducente è riuscito a scappare nei campi. L'auto era usata per commettere furti: all'interno sono stati infatti trovati alcuni arnesi da scasso.

L'episodio si è verificato alle 2 di notte. Una pattuglia dei carabinieri di Busseto ha intercettato nel proprio territorio l'Audi sospetta, che circolava con targhe rubate. Il conducente ha visto i carabinieri ed è scappato. Allertata la Centrale Operativa di Fidenza, sono state dislocate le pattuglie in maniera tale da poter intercettare il mezzo in fuga ed effettivamente poco dopo un equipaggio della Radiomobile di Fidenza in Località San Faustino, ha incrociato il veicolo in fuga tallonandolo.

L’Audi ha tentato di dileguarsi con manovre pericolose, ma a causa dell’alta velocità, giunti in direzione del sottopasso della tangenziale nord che collega Località San Faustino con Via Monsignor Ottorino Davighi, anziché dirigersi verso il sottopasso, ha proseguito diritto finendo di fatto in una strada senza uscita. Grazie alle manovre poste in essere dalla vettura dei Carabinieri, tutti i tentativi di tentare un’inversione di marcia sono falliti ultimando la corsa contro i new jersey presenti per delimitare la fine della strada e perdendo definitivamente il controllo del mezzo, che si è arrestato contro un muretto in cemento.

Il conducente è sceso dell'auto ed è scappato, scavalcando la recinzione del sottopasso pedonale ed ha proseguito la fuga nei campi limitrofi. Il veicolo è risultato rubato ad Amalfi (SA) e stava circolando con targhe rubate recentemente a Sirmione (BS). Sottoposto a perquisizione, sono stati

rinvenuti all’interno arnesi da scasso, diverse paia di targhe tedesche e polacche di provenienza furtiva. L’attività che ha coinvolto più reparti della

Compagnia di Fidenza, ha permesso di recuperare arnesi, veicolo e targhe di provenienza furtiva, ragionevolmente in uso a malviventi dediti a reati contro il patrimonio. I controlli continueranno serrati anche nei prossimi giorni.