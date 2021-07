Inseguito in pieno centro da due uomini: volevano il cellulare

L'intervento dei carabinieri ha messo in fuga due extracomunitari. In via Repubblica, un passante ubriaco è stato denunciato perché importunava i clienti in un bar

Sono stati diversi i controlli effettuati dalle pattuglie in servizio perlustrativo dalla Compagnia Carabinieri di Parma. Sono state controllate oltre 200 persone e 15 esercizi commerciali. Non sono mancati interventi, gestiti dagli operatori del numero di emergenza “112” e denunce: a Parma, in via Garibaldi, i Carabinieri della locale Sezione Radiomobile sono intervenuti perché un uomo ha richiesto soccorso in quanto due extracomunitari lo stavano inseguendo per rubargli il telefono cellulare.

Il pronto intervento della pattuglia dell’Arma ha messo in fuga i due malfattori. Sempre a Parma, in Strada della Repubblica, una pattuglia della locale Stazione Carabinieri è intervenuta nei pressi di un bar, dove uno degli avventori, in evidente stato di alterazione psico-fisica, molestava i presenti. L’uomo è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica per ubriachezza molesta.

All’interno del Parco Ducale, dopo l’orario di chiusura, è stato rintracciato un soggetto, anch’egli in preda ai fumi dell’alcool, che si è rifiutato di lasciare l’area verde. Infine, in via D’Azeglio, una donna ha richiesto l'intervento dei carabinieri perché dei soggetti in bicicletta la seguivano importunandola. Molti anche gli interventi anche per liti familiari e condominiali, che, grazie all’intervento delle pattuglie dell’Arma, non sono sfociate in più gravi conseguenze.