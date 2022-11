Insulta la maestra, uomo di Parma condannato a 4 mesi

La Gilda degli Insegnanti di Parma e Piacenza esprime la più viva soddisfazione per la sentenza emessa dal Tribunale di Parma (Giudice Giuseppe Monaco) che ha condannato a 4 mesi di reclusione un uomo che si era permesso di offendere pubblicamente una docente del Convitto Nazionale Maria Luigia, insultandola nell’androne della scuola.

Tanti non si rendono per nulla conto che quando si relazionano con gli insegnanti dei loro figli hanno a che fare con pubblici ufficiali che nell’esercizio delle loro funzioni sono dotati di poteri “autoritativi”. Il giudice ha recepito totalmente le richieste dell’accusa (Pubblico Ministero Rino Massari), la sentenza segna una positiva inversione di tendenza rispetto al recente passato, più volte a Parma c’era stata un interpretazione “più larga”, erroneamente casi analoghi non erano stati ritenuti un oltraggio a pubblico ufficiale. Salvatore Pizzo, coordinatore della Gilda degli Insegnanti di Parma e Piacenza che è anche componente della RSU del Maria Luigia, così commenta: “Purtroppo, a causa degli scrupoli di riservatezza della collega interessata abbiamo saputo del risvolto giudiziario a procedimento iniziato e non è stato tecnicamente possibile costituirci parte civile, altrimenti lo avremmo fatto”