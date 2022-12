Insulti e minacce in un ristorante, poi calci e gomitate agli agenti: 50enne arrestata

Arrestata dopo aver insultato e aver dato in escandescenza in un ristorante cittadino. Non solo: la 50enne, ubriaca, ha anche cercato di aggedire il proprietario del locale che aveva chiamato la polizia. Infine ha colpito con calci e gomitate anche i poliziotti intervenuti.

I fatti: il personale delle Volanti è intervenuto presso un ristorante cittadino, per la segnalazione, giunta dal responsabile del ristorante, di una donna molesta e in escandescenza all’interno del locale. Gli agenti, giunti sul posto, allo scopo di ricostruire i fatti hanno contattato il gestore, il quale ha riferito di aver avuto qualche problema con una coppia presente all’interno del locale, in particolare con la donna, in evidente stato di ebbrezza e in preda all’ira.

Al riguardo il gestore ha riferito che la donna aveva un atteggiamento molesto e incontrollabile, concretizzatosi con urla e gesti fastidiosi per gli altri avventori presenti in sala e, verosimilmente a causa dell'alcol, con minacce e insulti al responsabile del ristorante.

Gli stessi poliziotti intervenuti, mentre prendevano contatti con il richiedente, hanno avuto modo di osservare i gesti e sentire le urla della donna. Pertanto, una volta lì, hanno tentato di calmarla invitandola a lasciare il locale, ma quest’ultima, incurante dell’invito, ha rivolto anche verso gli agenti frasi ingiuriose e offensive. Ad un certo punto, durante uno di questi scatti d’ira, la donna si è avvicinata pericolosamente al responsabile del locale ed è stata immediatamente bloccata dagli operatori al fine di evitare che i due venissero a contatto. Durante questa operazione, essendosi la donna opposta con forza agli agenti, sbracciando e colpendoli con calci e gomitate, ha procurato delle lesioni a uno degli agenti.

Data la situazione, è stata portata in Questura, dove la donna ha opposto nuovamente resistenza ai poliziotti, mantenendo un comportamento violento e minaccioso sia all’interno della volante sia nei locali della Questura stessa, minacciando, a più riprese, il personale di polizia intervenuto.

Giunta in Questura la donna è stata identificata per una cittadina marocchina 50enne. Al termine degli accertamenti, è stata arrestata per i reati resistenza e lesioni a pubblico ufficiale ed deferita in stato di libertà per il reato di oltraggio.

Al termine del rito direttissimo, per la 50enne è stata predisposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.