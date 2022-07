Interdittiva antimafia all'affittuario delle imprese di Gigliotti

La Prefettura di Parma ha emesso un'interdittiva antimafia nei confronti dell'azienda alla quale sono state assegnate in affitto, nel luglio del 2021, le due imprese di Franco Gigliotti, dopo il sequestro. L'imprenditore calabrese è stato condannato, nell’ambito dell'operazione "Stige" a otto anni di reclusione per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa (sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro). Nell'operazione Work in Progress condotta dalla Procura ordinaria di Parma.

Gigliotti è stato anche condannato alla pena di 6 anni e mesi 4 per i reati di associazione a delinquere finalizzata all’emissione di fatture per operazioni inesistenti (sentenza del Gup di Parma non ancora definitiva). Le due imprese, tra cui la GF Nuove Tecnologie sono state affidate ad una terza azienda, il cui socio di maggioranza, 40enne calabrese, ha una condanna definitiva a dieci mesi per traffico di droga. La Prefettura di Parma ha emesso un'interdittiva antimafia. Anche la Dda di Bologna ha chiesto al Tribunale di bloccare l'affitto.