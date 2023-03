Internet, app e social: “Scacco Alla Truffa 2023” in difesa degli anziani, incontro con gli studenti del Bertolucci

Nell’ambito del progetto “Scacco Alla Truffa 2023”, frutto del Protocollo d’Intesa firmato da Comune e Prefettura e Prefettura di Parma per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani, ma anche ai cittadini di tutte le età, si è svolto questa mattina, all’Auditorium Mattioli del Palazzo del Governatore, l’incontro dal titolo: “Internet App e social networks: un mare di opportunità da navigare con alcune attenzioni”.

Il progetto, finanziato dal Fondo per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani, si svolge in collaborazione con l’associazione di promozione sociale ANCeSCAO - Associazione Nazionale Centri Sociali, Comitati Anziani e Orti

Il momento, rivolto alle classi prime del Liceo Bertolucci, si è aperto con i saluti dell’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Parma, Ettore Brianti, e del Dirigente Scolastico del Liceo Bertolucci, Lorenzo Cardarelli. Ha introdotto Chiara Scibetta, Commissario Capo e Vice Capo di Gabinetto della Questura di Parma. Sono intervenuti, in qualità di relatori, Mattia Minzolini, dottore in psicologia del benessere e specializzato in cyber benessere, e Giuliana Pavia, Vice Ispettore, Responsabile della sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Parma.