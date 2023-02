Intossicato dal monossido di carbonio, 25enne ricoverato in gravi condizioni

Gravissime le condizioni di un 25enne rimasto intossicato oggi pomeriggio, 1 febbraio, dal monossido di carbonio in un'azienda agricola in strada Montanara a San Ruffino. Sul posto i sanitari del 118 che hanno dato le prime cure al ragazzo poi ricoverato all'ospedale Di Vaio a Fidenza. L'intossicazione sarebbe stata provocata da un braciere acceso. Il giovane è stato rinvenuto privo di sensi, poi il ricovero in ospedale.