Investe una ragazza e non si ferma a soccorrerla: denunciato 85enne di Parma

Ha investito una ragazza sulle strisce pedonali e non si è fermato a soccorrerla. Un 85enne residente a Parma è stato identificato e denunciato, al termine di alcune indagini, dai carabinieri di Lavagna con le accuse di lesioni personali, fuga in seguito a sinistro stradale e omissione di soccorso.

L'incidente, che si è verificato nel mese di dicembre, nel comune di Lavagna, aveva coinvolto la ragazza, a piedi, e l'uomo, a bordo della sua auto. Secondo la ricostruzione degli inquirenti l'uomo ha urtato la giovane, che stava attraversando sulle strisce pedonali: la ragazza è caduta rovinosamente a terra ma il conducente non si era fermato a soccorrerla. La giovane, in gravi condizioni di salute, è stato poi ricoverata in ospedale con la prognosi di un mese. I carabinieri hanno denunciato l'anziano per lesioni personali, fuga in seguito a sinistro stradale e omissione di soccorso.