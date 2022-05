Irene muore a 21 anni per un malore, ancora giallo sulle cause: effettuata l'autopsia

E' stata eseguita l'autopsia sul corpo di Irene Montruccoli, la giovane 21enne deceduta nella giornata di domenica 22 maggio poco dopo l'arrivo con l'elisoccorso all'Ospedale Maggiore di Parma. I risultati dell'esame autoptico, che verranno resi noti nei prossimi giorni, permetteranno di stabilire la causa della morte. Il decesso di Irene non ha ancora un perché: nella stessa giornata di domenica la ragazza, che viveva a Scandiano, ha avuto un malore che le ha fatto perdere i sensi.

In pochi minuti è stata trasportata d'urgenza in ospedale a Parma. Il giorno prima della morte, sabato 21 maggio, era stata sottoposta ad una Tac presso all'ospedale di Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, che non avrebbe rivelato nulla di anomalo. La Procura della Repubblica di Reggio Emilia ha aperto un'inchiesta con l'ipotesi di reato di omicidio colposo, per ora a carico di ignoti. Gli approfondimenti dei prossimi giorni permetteranno alla Procura di stabilire se l'ipotesi di reato possa essere o meno confermata. Verrano, poi, eventualmente anche iscritte persone nel registro degli indagati.

Nel frattempo è stato avviato l'iter, da parte dell'Università di Modena e Reggio Emilia che porterà al conseguimento della laurea alla memoria in Ingegneria del veicolo. Irene Montruccoli, infatti, frequentava brillantemente la Facoltà: le mancavano solo cinque esami, prima della tesi e della laurea. Oggi Irene avrebbe compiuto 22 anni.