Ragazza 21enne muore al Maggiore dopo il trasporto in elisoccorso per un malore: la procura apre un'inchiesta

La 21enne Irene Montruccoli, residente ad Arceto di Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, è morta nel pomeriggio di domenica 22 maggio all'Ospedale Maggiore di Parma, dopo il trasporto in elisoccorso in ospedale a seguito di un malore. La Procura di Reggio Emilia ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo che per ora è a carica di ignoti.

Secondo le prime informazioni la ragazza aveva dolori alla testa da circa una settimana: nella giornata di venerdì si sarebbe recata al pronto soccorso all'ospedale di Santa Maria Nuova di Reggio Emilia per avere alcune cure.

Nella giornata di sabato sarebbe tornata in ospedale e sarebbe stata sottoposta ad una Tac di controllo. Secondo i primi accertamenti medici dall'esame non sarebbe emerso nulla di grave. Poi domenica il malore improvviso che le ha fatto perdere i sensi, la richiesta di aiuto e il trasporto d'urgenza, con l'elisoccorso all'Ospedale Maggiore, dove è deceduta poco dopo. Irene Montruccoli frequentava la facoltà di Ingegneria di Modena.